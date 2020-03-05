شهدت فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة، جلسة عصف ذهني بعنوان «الاستثمار في التواصل الثقافي»، جمعت ممثلين عن طلبة المدارس والجامعات بمسؤولي دوائر حكومية إماراتية، وخبراء إعلام واتصال من دول منطقة الخليج العربي.



وتناولت الجلسة التي تأتي في سياق تركيز المنتدى على أهمية الاتصال عبر الثقافة، آليات الاستثمار في المنجزات الثقافية لمخاطبة الجمهورين المحلي والعالمي، وبحثت مجموعة من المقترحات التي يمكن تبنيها وتنفيذها على مستوى الوطن العربي.



وأشار رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، فاهم القاسمي خلال الجلسة إلى أن صورة العالم العربي في الرأي العام الدولي لا تزال دون الطموح وأقل من مستوى الإنجاز، قائلا: «عند البحث على محرك جوجل عن معطيات حول العالم العربي، إما نجدها بسلبية أو منقوصة، ما يستوجب وضع خطط فعالة لتغييرها والاستفادة مما قدمته التكنولوجيا من وسائل اتصال سريعة لتقديم صورتنا بما يتلاءم مع قيمنا وأخلاقنا».



من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث حسين المحمودي: «أنا متفائل بقدرة ثقافتنا على الوصول والتأثير في الرأي العام، إذا استطعنا استيعاب طبيعة الإعلام الجديد وتوظيف تقنياته وفق مناهج مدروسة ومدعومة بالمنجزات والمواقف والقيم الاجتماعية».



بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، مروان السركال أن الاختلاف الذي شهدته ساحات الرأي العام ووسائل الإعلام يحتم على المؤسسات بذل جهود حقيقية لفهم التحولات التي شهدتها منظومة الاتصال العالمية، مؤكدا أن الاتصال بات يشكل عاملاً حاسماً في قدرة المؤسسات على تعزيز علاقتها بالجمهور وحماية أعمالها.