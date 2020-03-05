دشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي يوم أمس معرض مشروع «مدرستي 3» والذي ينظمه كل من مكتب التعليم بشرق جدة «بنات» ومكتب التعليم بالصفا «بنين»، بحضور عدد من القيادات التعليمية والمهتمين بالفن التشكيلي، وذلك بإحدى صالات الفنون التشكيلية بجدة.

وتجول المدير العام للتعليم على أركان المعرض الذي شارك فيه الطلاب والطالبات والمعلمون والمعلمات بمدارس مكاتب التعليم بجدة الحكومية منها والأهلية للتعريف بالمدرسة، من خلال مشروع مدرستي في نسخته الثالثة والذي يهدف للتعريف بمكونات المدرسة الأساسية من الرؤية والرسالة والقيم وترسخ قيمة وأهمية المدرسة ودورها في دفع عجلة التنمية في الوطن

وعقب جولته على المعرض أشاد المسعودي بالأعمال المقدمة بالمعرض ووصفه بالمتميز، لما يحمله من أهداف سامية لتحويل الرسالة والقيم التربوية لمشروع مدرستي، مثمناً جهود المساعد للشؤون المدرسية ومنسوبي مكتبي التعليم بشرق جدة «بنات» والصفا «بنين» وكافة المشاركين في المعرض

من جهته، أوضح مساعد المدير العام لتعليم جدة للشؤون المدرسية صديق خوجة أن المعرض اشتمل على 112 لوحة فنية تهدف لنشر الوعي وثقافة التعريف بمكونات المجتمع المدرسي، من خلال أعمال فنية تساهم في ردم الفجوة في التواصل الفعال بين البيت والمدرسة

وفي ختام الجولة كرم المدير العام لتعليم جدة، المساعد للشؤون المدرسية صديق خوجة ومدير مكتب التعليم بالصفا علي كرات ومديرة مكتب التعليم بشرق جدة فضة المتحمي، وذلك نظير جهودهم في الارتقاء بمشروع مدرستي

وعلى صعيد متصل تستكمل اللجنة المشرفة على تحكيم الأعمال الفنية بالمعرض تحكيم الأعمال المشاركة، لتحديد أسماء الفائزين بجوائز المشروع التي قسمت إلى فئة المعلمين وفئة الطلاب والطالبات، فيما سيستقبل المعرض الزوار طيلة فترة إقامته والتي تستمر حتى يوم (الأحد) القادم