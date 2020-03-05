نبهت الكاتبة الأمريكية ورائدة الأعمال والمؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي إيمي جو مارتن، المؤسسات الحكومية إلى ضرورة إيجاد تنظيم واضح لعمل «السنابيين» والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكد من أنهم يتحملون المسؤولية في ما يقولونه وهو أحد أهم الإجراءات اللازمة لوقف السلبية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت خلال جلسة «المؤثرون يفوزون في سباق الاتصال» أمس، المقامة ضمن فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في إمارة الشارقة، على أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست جيدة أو سيئة، وإنما هي أداة قوية للغاية تتميز بالسرعة والكفاءة والفعالية، وعلى المستخدمين اتخاذ القرار في كيفية استخدامها، وأن تكون هناك سيطرة كاملة وفرصة للاستفادة منها لتحقيق التأثير الهادف

وأوضحت مارتن أنه مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي وتنوع واختلاف المؤثرين والمتابعين، تشكلت بعض المظاهر السلبية سواء في المحتوى أو في المؤثر وهو الأمر الذي يدعو إلى القلق ودفع بعض المؤثرين إلى الاختباء وراء الشاشات والتصرف بشكل مختلف ينافي هويتهم في الواقع وعدم تحمل مسؤولية أفعالهم

وأكدت أن كمية الأعداد الهائلة للمتابعين ليست بالأهمية الكبيرة إذا لم يكن هناك تأثير على المتلقي، مشيرة إلى أن كل شخص يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي يمكنه أن يصنع تغييراً إذ ما نجح في اختيار الرسائل والأفكار التي ينقلها للمتابعين باحترافية ووعي

ولفتت مارتن خلال المنتدى الذي رعاه عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي إلى أن هوية المؤثر وبصمته تؤثر بشكل كبير على المتلقي وعلى مدى استمرارية متابعته له، إذ تعتبر العلاقة «الإنسانية» مهمة جداً في تكوين ربط المؤثر بالمتلقي، فمعظم المتابعين يفضلون التعرف على الجانب الإنساني للمؤثر لما يحتويه هذا الجانب من مصداقية وشفافية. وأضافت، قد يتعرض المؤثر في بداية مشواره إلى بعض العقبات التي تحول بينه وبين المتلقي، وهذا قد يحصل كثيراً ولكن يجب أن يتحلى المؤثر بالشجاعة الكافية ليستمع إلى التعليقات التي تصله وأن يخوض التجربة مرات عدة حتى يصل إلى اتفاق بينه وبين المتابعين

وذكرت مارتن أن «المنتدى» من أفضل التجمعات التي تتيح الفرصة أمام المؤثرين لبناء علاقة قوية بين المؤسسات الحكومية والمتلقي وإجراء مقابلات مع قادة بطريقة خفيفة وغير رسمية بعيدة عن الحوارات الصحفية