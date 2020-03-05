أستراليا تحظر السفر إلى كوريا الجنوبية وتشدد الإجراءات على القادمين من إيطاليا

حظرت الحكومة الأسترالية السفر إلى كوريا الجنوبية وبذلك تنضم للدول المحظور السفر لها وهي الصين وإيران ، كما أعلنت الحكومة عن إجراءات واحتياطات إضافية للقادمين من إيطاليا.وأكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في مؤتمر صحفي اليوم (الخميس)، أن منع السفر الحالي المفروض على الأجانب القادمين من الصين وإيران إلى أستراليا قد تم تمديده إلى يوم 14 مارس الحالي.وبذلك فإنه لا يُسمح للرعايا الأجانب من الصين وإيران وكوريا الجنوبية الدخول إلى أستراليا الا بعد انقضاء 14 يومًا منذ مغادرتهم لتلك البلدان.