لم يخطر ببالها أن زوجها سيحبسها في الحمام، بمجرد علمه بأنها التقت امرأة صينية في أحد مطارات إيطاليا. ووفق صحيفة «ميرور» البريطانية، استغاثت سيدة ليتوانية بشرطة مدينة فلينوس، بعد أن حبسها زوجها في الحمام لشكه أنها مصابة بكورونا، وتخوفه من التقاط العدوى. وبوصول عناصر الأمن للمنزل، قال الزوج: «فرضت عليها حجراً صحياً بناء على نصيحة المسعفين.. وظللت على تواصل معها عبر الهاتف طوال اليومين الماضيين». واستجابت الشرطة لتخوفات الزوج، وأجرت للزوجة اختباراً للفايروس، ورغم أن النتيجة جاءت سلبية، إلا أنها لم توجه أي تهمة للزوج، الذي أخلت سبيله فوراً. وكانت الصحة الليتوانية أعلنت تسجيل أول إصابة بالفايروس الجمعة الماضية.