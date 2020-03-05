التزاما بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار «كورونا»، علقت شركة روتانا المنظمة لجلسات «سمرات الثمامة» حفلتين كان مقررا انطلاقهما في 6 و13 مارس الجاري، ويحييهما عبدالله الرويشد وأحلام ومساعد البلوشي، وعلي عبدالكريم، وخالد عبدالرحمن، وجابر الكاسر. وقالت الشركة في بيان لها نشرته أمس (الأربعاء)، على حسابها في «تويتر»: «نظرا للظروف الحالية وتماشيا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية تم تأجيل سمرات الثمامة 2020، وسيتم إرجاع قيمة التذاكر المباعة للجميع». وكتبت أحلام على حسابها في «إنستغرام»: «ألغيت الجلسات بالكامل ولنا عودة بإذن الله قريبا في رياض العز». يذكر أن السعودية ألغت تأشيرات السفر لأغراض العمرة والزيارة والسياحة بشكل مؤقت.