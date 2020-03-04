أصدرت حكومة طاجيكستان قراراً رسمياً، اليوم (الأربعاء)، دعت فيه مواطنيها إلى تجنب الذهاب إلى المساجد، خصوصاً أيام الجمع، كإجراء احترازي تخوفاً من انتشار فايروس كورونا، رغم أنها لم تسجل أي حالات إصابة حتى الآن. وقال متحدث لجنة الشؤون الدينية: «جاء القرار بناء على طلب الأئمة، وهو ليس حظر دخول المساجد، بل تجنب الأعداد الكبيرة خلال صلاة الجمعة». وكانت طاجيكستان أغلقت حدودها مع الصين وأفغانستان سعياً منها لحماية 9 ملايين نسمة، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية (الثلاثاء) ارتفاع عدد المصابين بالفايروس خارج الصين إلى 10566 حالة في 72 دولة، و166 وفاة (37 منها خلال الـ24 ساعة الأخيرة).