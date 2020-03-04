بسبب انشغالها في تصوير فيلم، والتجهيز لمسرحية مع زميلها أحمد آدم، أكدت سمية الخشاب أنها ستغيب للعام الثاني على التوالي عن الدراما التلفزيونية الرمضانية القادمة، مشيرة في حديثها لبرنامج «أضا أخف من أضا» مع الإذاعي محمد طارق، على إذاعة إينرجي أمس، إلى أن الفنانين لم يعطوا المرأة العربية حقها في الأغاني بالشكل المأمول، ما دفعها لتقديم أغنية (عربية أنا). لافتة إلى أن الأغنية تظهر جمال وروعة المرأة، ودورها المؤثر في المجتمع.

وأوضحت الخشاب أن الشعب السوري استقبلها بشكل حافل، وقدموا لها كافة التسهيلات لإخراج فيديو كليب الأغنية، واعتبرت أغنية «بتستقوى» رسالة خاصة لتسليط الضوء على العنف ضد المرأة، وهي أحد أساليبها التي تعتمدها لتقديم عمل يبقى في الذاكرة. وقالت: «دخلت قلوب الناس من خلال دوري في مسلسل عائلة الحاج متولي، مع الفنان الكبير نور الشريف، أنا كنت محظوظة جدا بالعمل مع فنان محترم زي نور». أما عن الشائعات التي تلاحقها بين الحين والآخر، قالت الخشاب: «لا أركز معها لأنها تضيع وقتي، وتستهلك طاقتي، في وقت أحتاج فيه للتركيز على عملي وحياتي بشكل أكبر». ودافعت الخشاب عن أغاني المهرجانات، وقالت: «أنا معجبة بأغنية بنت الجيران، موضحة أنها ضد أي ألفاظ سيئة في الأغاني خصوصا التي تنتشر بين الناس».