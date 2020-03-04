لم تعلق المغنية المصرية شيرين عبدالوهاب حتى اللحظة على الحكم بمعاقبة زوجها الفنان حسام حبيب بالحبس لمدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه، بتهمة الشروع في قتل مدير أعمالها السابق ياسر خليل. فيما أفادت وسائل إعلام مصرية أن شيرين تبذل جهوداً كبيرة للتوسط من خلال مقربين لخليل بهدف إقناعه بالتنازل عن القضية في محاولة لإنقاذ زوجها من السجن. ووفق مصادر صحفية، قد تضطر شيرين للاستعانة بزميلها محمد حماقي للتوسط في مصالحة بين الثلاثي يكون هو عرابها بحكم الصداقة التي تربطه بياسر خليل الذي يرفض التنازل عن القضية حتى كتابة هذا الخبر. يذكر أن حسام حبيب كان أعلن في الأيام السابقة أن شيرين ستستأنف نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: «بنوعدكم أن قريب قوي شيرين هترجع على السوشيل ميديا عشان هي كمان وحشها قوي إنها تكون وسط الناس اللي بيحبوها».