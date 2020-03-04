تصدّر هاشتاق #كورونا_السعودية المنصة الاجتماعية تويتر، وحظي بتغريدات الكثيرين من السعوديين خلال الـ24 ساعة الماضية، منذ إعلان وزارة الصحة تسجيل أول حالة إصابة بفايروس كورونا في المملكة، لمواطن سعودي قادم من إيران عبر مملكة البحرين.



وفي دراسة تحليلية قام بها مركز القرار للدراسات الإعلامية لمحتوى (750) تغريدة مندرجة تحت هاشتاق #كورونا_السعودية والكشف عن اتجاهات المواطنين السعوديين تجاه هذا الفايروس، فضلاً عن الناشطين والكوادر الطبية، ووزارة الصحة التي لعبت دوراً في نشر الوعي بطبيعة الفايروس وطرق الوقاية منه، من خلال تقديم الإرشادات الصحية للوقاية من مخاطره.



وتعرف المواطنون السعوديون من خلال الهاشتاق، على تفاصيل الحالة المُعلَنِ عنها، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة للحيلولة دون انتقال الفايروس لمخالطي المصاب، وحماية أفراد المجتمع من هذا الفايروس الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص في مختلف الدول.



ووصل عدد المشاركين في الهاشتاق إلى 15 مليون شخص، من ضمنهم 1500 مؤثر، وتجاوز عدد التغريدات 140 ألف تغريدة، شكلت منها الصور المرفقة بالتغريدات نسبة 62% من محتوى التغريدات، فيما مثلت الفيديوهات نسبة 38%. وجاء التفاعل بإعادة التغريد بنسبة 85%، ثم التغريد بنسبة 14%، وأخيراً الردود بنسبة 1% فقط من إجمالي تغريدات الهاشتاق.



وأعاد مغردون في الهاشتاق تدوير تغريدات الجهات الصحية في المملكة، والتي تتضمن إجراءات صحية وتوعوية بعضها تعود إلى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، تؤكد أن المواطن المصاب بـ«كورونا» معزول، وأنه تم حصر وفحص كافة الأشخاص الذين خالطوه.



ويعود مصدر كورونا في المنطقة بحسب المغردين إلى إيران التي انتشر فيها بشكل أوسع من غيرها، لتشكل خطراً على الدول المجاورة لها، إذ باتت تمثل بؤرة لفايروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط، موجهين أصابع الاتهام إلى إيران، مؤكدين أنها لم تتعامل بجدية مع فايروس كورونا، ولم تقم بالدور المطلوب منها لمواجهته، لتكون النتيجة ارتفاع عدد الوفيات لديها، ومن بينها وفيات لشخصيات حكومية.