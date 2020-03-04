كشفت دراسة طبية حديثة أجراها مختصون مؤخراً، أن سكان مدينة حائل يحتلون المركز الأول على مستوى مدن المملكة في ارتفاع معدلات الإصابة بالسمنة والسكري بنسبة تجاوزت الـ64%، بمعدل 70 % من الإناث و30 % من الرجال .

وأوضح مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم خلال مؤتمر طبي تحت عنوان «أعمال السكري والسمنة العالمي 2020»، والذي افتتحه مساء أمس نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن في مقر كلية الطبّ بالمدينة الجامعية، أن معدلات الإصابة بالسمنة والسكري في مدينة حائل هي الأعلى على مستوى المملكة.

وأعلن مدير جامعة حائل عن إقامة مؤتمر دولي للطبّ بجامعة حائل، يناقش سنويًا موضوعًا من المواضيع الصحيّة المهمة.

وكان نائب أمير حائل قد قصّ شريط افتتاح معرض الملصقات العلمية المصاحب للمؤتمر في الحفل، وتجوّل في المعرض والأجنحة المشاركة على هامش المؤتمر.

يُذكر أنه ستنفذ عمليات جراحية نوعية بواسطة الاستشاريين الزائرين واستشاريّي الجامعة على هامش مؤتمر السكري والسمنة العالمي 2020، وستنفذ العمليات في مستشفى الملك سلمان التخصصي لأكثر من 20 مريضًا، والحالات التي تتطلب خبرات ومراكز متقدمة؛ بسبب مرض السمنة المفرطة، وتتطلب إجراء عمليات كبرى من تحويل مسار كلاسيكي وتحويل مسار مصغر، فستنفَّذ خارج منطقة حائل، وسيتم دعم الأدوات اللازمة لهذه العمليات من قِبل شركة MedTronic الداعم للمؤتمر.

كما ستقام على هامش المؤتمر، ورش عمل مجانية للتدريب على عمليات المناظير بواقع 200 متدرب، وسيكون التدريب في معمل المهارات السريرية بكلية الطب، والمدربون هم أساتذة قسم الجراحة.