كشفت صحيفة الميرور البريطانية، أن (هيئة الصحة الوطنية NHS) في المملكة المتحدة صنفت فايروس كورونا على أنه «أعلى مستوى للطوارئ» في البلاد.



وقال البروفيسور «كريس ويتي» كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، إن ما يصل إلى 80% من البريطانيين يمكن أن يصابوا بالفايروس في أسوأ السيناريوهات، وقد يموت 1% من المصابين بعد تأكيد إصابة 51 حالة في البلاد.



وقالت هيئة الصحة، إن وباء فايروس كورونا يعتبر «حالة من المستوى الرابع»، وهو من أعلى الفئات من حيث مستوى الخطورة.



وقال وزير الصحة البريطاني «مات هانكوك»، في وقت سابق، إن 51 شخصًا أثبتت إصابتهم بالفايروس في المملكة المتحدة، بزيادة قدرها 12 في يوم واحد.



وأشارت «الميرور»إلى أن هذا الإعلان جاء بعد أن حذرت الحكومة من أن تفشي فايروس كورونا قد يشهد نزول الجيش إلى الشوارع، وتجاهل الشرطة بلاغات الجرائم البسيطة، وقد يتسبب في تغيب خمس عمال البلاد عن وظائفهم. كما يمكن للهيئة الصحية في بريطانيا، أن تؤخر الرعاية الطبية غير العاجلة، وقد تغلق المدارس ويمكن كذلك حظر التجمعات العامة الكبيرة إذا كانت هناك حاجة إلى تدابير استثنائية للحد من انتشار الوباء في المملكة المتحدة.