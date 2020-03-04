صدمت المغنية المصرية شيرين، بعدما قضت محكمة القاهرة الجديدة (الإثنين) بسجن زوجها حسام حبيب، سنة وتغريمة 10 آلاف جنيه، بتهمة الشروع في قتل المنتج ياسر خليل (مدير أعمالها السابق). وكان حبيب ومجموعة من أصدقائه قطعوا طريق خليل، وأشهروا أسلحتهم النارية في وجهه، ما دفعه للجوء للقضاء، متهماً حبيب بالاعتداء عليه وتعريضه لإصابات متعددة بجسده، أثبتها بتقارير طبية، بينما لم تعلق شيرين وزوجها على الحكم القضائي، لاسيما أنه غير نهائي، ما يعطي الحق لحسام لاستئنافه. يذكر أن شيرين فسخت عقد عملها مع خليل عام 2017 واتهمته بتسريب مقاطع فيديو تسببت في أزماتها في الفترة الأخيرة.