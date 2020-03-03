بعد تفشي فايروس كورونا في العديد من الدول الأوروبية والآسيوية، أصبحت الوجهات السياحية في العالم قليلة جدا.

ونشرت صحيفة «ذي صن» البريطانية مقالا يوضح العديد من الوجهات السياحية التي يمكن زيارتها حاليا، والتي لم تسجل فيها حتى اليوم أية إصابة بالفايروس القاتل.

وبينت أن هناك وجهات سفير لم تسجل حتى الآن أي إصابات بفايروس كورونا على أراضيها، وشملت بعض المناطق الأوروبية، ومنها مالطا وبلغاريا وقبرص بالإضافة إلى بعض الجزر الإسبانية مثل لانزاروت وإيبيزا وغران كناريا.

كما شملت بعض المناطق الآسيوية ومنها لاوس وميانمار في جنوب شرق آسيا.

وأضافت الصحيفة أن وضع جزر المالديف وجزر الرأس الأخضر لا يزال آمنا نوعا ما حيث لم يتم رصد أي إصابات هناك حتى اللحظة.