أصيبت دولوريس أفييرو والدة البرتغالي كرستيانو رونالدو بجلطة دماغية، ونقلت على عجل صباح (الثلاثاء) إلى مستشفى مندونكا دي فونشال في البرتغال، ما اضطر نجم يوفنتوس السفر إلى بلاده، واقتحام العناية المركزة، حيث ترقد للاطمئنان عليها. ووفق صحيفة «MailOnline Sport»، عانت دولوريس من سكتة دماغية، ناتجة عن تجلط دموي، وتخضع حالياً للفحوصات لتحديد أسباب الجلطة. وأعلنت دولوريس العام الماضي أنها تتلقى علاجاً ضد السرطان، الذي عاودها بعدما شفيت منه عام 2007. ويشكل مرض دولوريس المفاجئ ضربة لمعنويات رونالدو، خصوصاً أنها من أكبر داعميه منذ طفولته، كما أنها ترعى أطفاله، وتحرص على الظهور معه في أغلب المناسبات الرياضية.