أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن تأجيل دورته الافتتاحية، والتي كان من المقرر إقامتها في جدة التاريخية من 12 إلى 21 مارس، تماشيا مع الإجراءات الاحترازاية الوقائية، وحرصا من المهرجان على صحة وسلامة المشاركين والضيوف.

وأكد المهرجان في بيان اليوم (الثلاثاء) انعقاد الدورة في وقت لاحق واستمرار الالتزام إزاء صناع الأفلام والمنتجين والجمهور.

وقال المهرجان: «نتقدم لكافة صناع ومحبي السينما بأسفنا العميق لهذا القرار الصعب، إلا أنه يتوجب علينا جميعا مواجهة انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وألا نتوانى في دعم وتلبية الجهود والإجراءات المفروضة استجابة لكبح انتشار الفايروس عالميا».