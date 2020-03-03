قررت وزارة الصحة الكويتية، اليوم (الثلاثاء)، منع تدخين الشيشة في جميع المقاهي في الوقت الراهن، كإجراء احترازي لتجنب تفشي فايروس كورونا، الذي أصاب 58 شخصا حتى الآن. ووفق وكالة الأنباء الكويتية، وجهت الوزارة بمنع جميع المقاهي من تداول الشيشة تماما، إلى أن تقيّم السلطات الوضع الصحي في البلاد، فيما طالبت العاملين في صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية والنوادي الصحية والرياضية والاجتماعية بتوفير بيئة صحية، والالتزام بوسائل الوقاية الشخصية مع ضرورة استخدام القفازات والكمامات، وتوفير مطهرات ومعقمات على مدار الساعة. تأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة احترازات اتخذتها الكويت عقب وصول الفايروس عن طريق مواطنين عائدين من إيران.