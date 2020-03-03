خصصت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) جائزة تقديرية قيمتها 200 ألف دولار أمريكي، لمن يكتشف علاجاً ناجعاً، أو لقاحاً واقياً من فايروس كورونا المستجد، تشجيعا منها للبحث العلمي التطبيقي المتخصص، ونهوضا بدورها في العمل الإنساني والاجتماعي.

وأوضح بيان صادر عن المنظمة اليوم (الثلاثاء)، أن المدير العام للمنظمة الدكتور سالم بن محمد المالك أكد أن هذه المبادرة تعبر عن الوعي العميق للمنظمة بالانعكاسات الخطيرة لهذا الفيروس، الذي قد يتحول إلى وباء مدمر ذي عواقب وخيمة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العالم أجمع.

وأضاف البيان أن المالك نوه بأن رصد هذه الجائزة ينسجم مع رؤية الإيسيسكو الجديدة، التي تؤكد ضرورة اعتماد البحث العلمي التطبيقي لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة مثل هذه المشكلات المستعصية والطارئة، داعيا الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني للنهوض بدورها، وتكثيف جهودها لمواجهة انتشار هذا الفيروس الخطير.