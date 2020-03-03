أعلنت لورين باول جوبز أرملة مؤسس شركة «أبل» ستيف جوبز، نيتها حرمان أبنائهما من ثروة أبيهم البالغة 24 مليار دولار، وقالت لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية: «من الخطأ أن تستولي عائلة واحدة على هذه الثروة الطائلة.. لا عدالة على الإطلاق أن نمتلك أموالا تعادل ما يملكه ملايين الأشخاص حول العالم.. سأساعد بها محدودي الدخل عبر عملي الخيري المتمثل في جمعية تتبنى مشاريع تعليمية وثقافية.. وأولادي يعلمون موقفي من هذه التركة ويدعمونه تماما». يذكر أن جوبز ترك كلية الهندسة ليعمل مصمما في شركة أتاري لألعاب الفيديو عام 1974 قبل أن يطلق شركة «أبل» عصر الكمبيوتر الشخصي.