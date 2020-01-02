يخوض فريق لادولفينا الأرجنتيني، أكثر فرق البولو شهرة في العالم، بطولة ديزرت بولو الافتتاحية التي تستضيفها منطقة العُلا الخلابة المسجلة في قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو، للمرة الأولى الشهر المقبل.

وتنطلق بطولة ديزرت بولو، التي تُسجّل في تاريخ المملكة العربية السعودية كأول بطولة تقام تحت رعاية الاتحاد السعودي للبولو الذي تم تشكيله حديثًا، لأول مرة في الفترة من 16 إلى 18 يناير 2020.

وستكون هذه البطولة بمثابة حدث رئيسي ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة، الذي يحتفل بالتراث الثقافي لمنطقة المدينة المنورة الجميلة وتاريخيها على مدار 3 أشهر.

فبعد انتصارهم الـ11 مؤخرا في بطولة الأرجنتين المفتوحة، سيأتي لاعبو لادولفينا من مدينة بوينس آيرس للاستمتاع بمشاهدة الجبال الصخرية الشاهقة والأودية الرائعة في العُلا، والتعرف على حضارتها التي يعود تاريخها لأكثر من 200 ألف عام، وسيقود كل منهم فريقاً من اللاعبين من عالم البولو الساحر في بطولة تستمر ليومين.

وحول تلك المشاركة، يقول أدولفو كامبياسو، مؤسس نادي لادولفينا وصاحب الـ10 أهداف، الذي ينضم إليه زملاؤه من فريق لادولفينا وهم بابلو ماكدونو وديفيد ستيرلنج وخوان إم نيرو: «أتطلع بفارغ الصبر لزيارة العُلا مع فريقي. فقد أخذتني لعبة البولو في جميع أنحاء العالم ولكن هذه أول مرة ألعب فيها في موقع تراثي ضارب في عمق التاريخ ويتمتع بكل هذا التراث الذي يحتضن الفروسية منذ آلاف السنين. شعرت بفخر كبير بعد دعوتي للمشاركة في الحدث الرسمي الأول للبولو في المملكة، كما أنني متحمس جدًا للجهود التي يبذلها الاتحاد السعودي للبولو وما يعكسه ذلك من نمو وتطور لرياضتنا».

ورحب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو عمرو بن فريد زيدان، بفريق لادولفينا في تشكيلة بطولة ديزرت بولو. وحول ذلك قال زيدان: «إن استضافة لاعبين مثل أدولفو (كامبياسو) وبابلو (ماكدونو) تعزز من بطولة ديزرت بولو بشكل كبير». وأضاف: «انطلقت لعبة البولو في السعودية في رحلتها التنموية ونحن فخورون بشكل كبير باستضافة هذا الحدث على أرض العلا والذي سيعمل على تعزيز التغييرات التي نجريها على حوكمة هذه الرياضة كما سيروج لجمال طبيعة المملكة المتنوعة».

ويقدم مهرجان شتاء طنطورة باقات بولو خاصة، منها باقة اليوم الواحد أو باقة الثلاثة أيام التي تضم عيادة «العرض التقديمي للبولو» الخاصة. حيث تتوفر مجموعة محدودة من 150 تذكرة ليوم واحد مقابل 2500 ريال سعودي في عطلات نهاية الأسبوع من شتاء طنطورة وحاملي باقة اليوم الواحد، في حين تتوفر 150 تذكرة لمدة 3 أيام، بسعر 3500 ريال سعودي، متاحة لحاملي باقات عطلات نهاية الأسبوع. ويشمل ذلك زيارة عيادة العرض التقديمي للبولو ومدتها ساعة واحدة، وتتاح الزيارة بحد أقصى لـ10 أشخاص في اليوم (على أساس أسبقية الحضور).

يمكن شراء التذاكر والباقات عبر المواقع التالية: experiencealula.com ؛ أو holidaysbysaudia.com، أو على موقع almosafer.com/en/winter-at-tantora

يُقام مهرجان شتاء طنطورة في الفترة من 19 ديسمبر 2019 إلى 7 مارس 2020 في العلا، بالمملكة العربية السعودية. حيث يمكن الاطلاع على التفاصيل حول المهرجان وفعالياته المتميزة ومحيطه الاستثنائي عبر الموقع experiencealula.com كما يمكن شراء التذاكر مباشرة من الموقع. للبقاء على اطلاع على أحدث التطورات، يرجى متابعة WinteratTantora@ على انستغرام وفيسبوك وتويتر.