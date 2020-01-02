أعلن المكتب الصحفي لهيئة اليانصيب الروسية «ستولوتو»، أن أحد المحظوظين في موسكو ربح مليار روبل (حوالى 16 مليون دولار) في يانصيب رأس السنة الجديدة.

وذكر المكتب، أنه بالإضافة لذلك فازت 99 بطاقة بجائزة مليون روبل لكل منها.

وشغلت موسكو ومقاطعتها المركز الأول في ترتيب أوفر المناطق حظاً من حيث أعداد أصحاب الملايين، حيث فاز 20 شخصاً بمليون روبل لكل منهم.

وجاءت مدينة بطرسبرغ في المركز الثاني بـ7 جوائز بمليون روبل، ومن ثم جمهورية تتارستان بـ6 جوائز، وبلغت القيمة الإجمالية للجوائز 3 مليارات و507979503 روبلات.