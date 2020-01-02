حذّر الخبير في أمن المعلومات المبرمج في شركة «كاسبيرسكي» دميتري غالوف، من بعض الأساليب التقنية التي باتت تستخدم للاحتيال على الناس في السنوات الأخيرة.

ومن أبرز هذه الأساليب وفقاً للخبير، عندما يقوم أحد المحتالين بالاتصال بضحيته وينتحل شخصية موظف في المصرف الذي يتعامل معه المستهدف، ويطلب منه معلومات تتعلق بالبطاقة المصرفية بحجة إيقاف معاملات مالية مشبوهة، وبعد حصول المحتال على بيانات البطاقة يقوم باستغلالها لسرقة وتحويل الأموال إلى حسابات تخصه.

وقال غالوف: «هذه الطريقة من الاحتيال انتشرت على نحو واسع في روسيا عامي 2013 و2014، لكنها عادت للظهور بوضوح هذا العام، وبات المحتالون يملكون الكثير من البيانات المصرفية للضحايا، وربما تعلموا استغلال تلك البيانات بشكل أكبر من قبل».

أما الأسلوب الآخر الذي أشار إليه الخبير، فهو الاحتيال عبر الإنترنت، عندما تتلقى الضحية رسالة فيها رابط إلكتروني خبيث، ويطلب نص الرسالة من الضحية الضغط على الرابط للوصول إلى موقع معين أو للتصويت على استفتاء ما، وحال الضغط على الرابط يتمكن المحتال من اختراق جهاز الضحية والوصول إلى بياناته واستغلالها لأغراض خبيثة.

وهناك طريقة يتبعها بعض المحتالين تحدث عنها الخبير، هي عندما يرسل الأشرار لضحاياهم رسائل معينة تطلب منهم تحويل مبالغ مالية صغيرة كرسوم اشتراك في سحب على جوائز ذات قيمة مادية كبيرة، وتقوم الضحية بتحويل الأموال للمحتال بملء إرادتها.

ونوه غالوف أيضاً ببرمجيات «الفدية» التي انتشرت على نحو واسع خلال السنوات الثلاث الماضية، التي تخترق أجهزة الضحايا وتسيطر عليها، وتطلب من الضحية تحويل مبالغ معينة للمخترقين.