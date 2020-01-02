توصل عدد من العلماء إلى أن الذين يعانون من الاكتئاب يمكنهم تخفيف أعراضه يوما ما باستخدام «الفطر السحري».

ويقول العلماء إن هذا النهج العلاجي غير التقليدي، يمكن أن يوفر دواء سريع المفعول ويحدث ثورة في مقاومة هذا المرض في المستقبل.

وكشف العلماء في كلية الطب بجامعة فيرجينيا كومنويلث هذه النتائج بعد استكشاف آثار المخدر على الاكتئاب.

وبحسب ما نقله موقع «RT»، فقد وجد العلماء أن جرعة واحدة من «السيلوسيبين»، وهو مركب كميائي مهلوس يوجد في أكثر من 200 نوع من الفطر، لها تأثير مضاد للاكتئاب سريع المفعول، وعادة ما يظهر خلال بضع ساعات، في حين أن مضادات الاكتئاب التقليدية تستغرق وقتا أطول بكثير لتعطي مفعولا لا يدوم طويلا.

وقال خافيير غونزاليس مايسو، وهو طبيب في قسم علم وظائف الأعضاء والفيزياء الحيوية: «يحتاج المرضى المصابون بالاكتئاب إلى تلقي مضادات الاكتئاب لمدة أسابيع أو حتى لأشهر»، وأضاف: «ليس ذلك فحسب، فخلال تلك الفترة الزمنية يرتفع خطر الانتحار»