لم يعد تقليص النفقات هو السبيل الوحيد للادخار، فالعديد من الدراسات تؤكد أن هناك 6 خطوات لإدارة أموالك بنجاح، علاوة على الاستفادة منها على المدى الطويل، ما يساهم في استقرار حياتك. وتؤكد دراسة أمريكية حديثة، نشرتها صحيفة «نيوزويك»، أن سداد ديونك المستحقة أقرب الطرق لإدارة أموالك بنجاح، مع وضع خطة شهرية للإنفاق تناسب راتبك، وحين تنجح في الادخار عليك الاستثمار في مشاريع طويلة المدى، بعد بحث دقيق في نوعية المشروع وملاءمته للسوق، وأخيرا الاستغناء عن بعض المشتروات غير الضرورية.1- سدد ديونك المستحقة2- تحكم في النفقات3- ضع خطة شهرية4- استغن عن غير الضروريات5- استثمر على المدى الطويل6- ادرس حاجة السوق لمشروعك