ألقت السلطات الصينية القبض على 3 شباب عالقين على حافة جرف متجمد محظور بالقرب من سور الصين العظيم، (الثلاثاء)، فيما اعترفوا بمحاولتهم سرقة طوب السور المدرج ضمن التراث العالمي لمنظمة «اليونسكو»، اعتقادا منهم أن وضعه في منازلهم يجلب الحظ السعيد. ووفق صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية، فشلت محاولات الشباب الـ3 (20 و24 و26 عاماً) في تبرير فعلتهم، لاسيما أنهم أضاعوا الطريق أثناء عبورهم جبلا بالقرب من نقطة موتيانيو، إحدى أكثر المناطق المحظورة في محافظة هوايرو في بكين. وأكدت الشرطة أن عناصرها عثرت على السارقين محاصرين على حافة بارتفاع 50 مترا في درجة حرارة متجمدة بعد 4 ساعات من طلبهم المساعدة.