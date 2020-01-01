تمكن أطباء من إنعاش قلب ميت ولأول مرة، تمهيداً لزراعته في جسد شخص آخر. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، نجح أطباء جامعة ديوك الأمريكية بولاية كارولاينا في استخدام تقنية «التروية الدافئة» لتنشيط القلب بالدم والأوكسجين والمنحلات بالكهرباء، ما يمكنهم لاحقا من زراعة القلوب الميتة بعد إحيائها. ووثّق الأطباء العملية عبر مقطع فيديو نشروه على حساباتهم في «تويتر». يذكر أن زراعة أول قلب بشري تمت عام 1967 في جنوب أفريقيا، وبحلول 2018، تم إجراء أكثر من 3400 عملية زراعة قلب في الولايات المتحدة فقط، ومع الإنجاز الجديد يقول العلماء: «سنتمكن من زراعة القلب بسهولة حتى لو تعرض للتوقف تماما»، حسب زعمهم.