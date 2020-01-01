أفادت صحيفة «لوموند» الفرنسية بأن كارول غصن (زوجة رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن) قامت بتدبير عملية هروب زوجها من اليابان إلى لبنان، بمساعدة إخوتها من والدتها الذين يقيمون علاقات ممتازة في تركيا، واصفة العملية بأنها «تليق بجيمس بوند»، مبينة أنه جرى تهريبه على متن طائرة سرية متجهة إلى تركيا، في حين أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن عملية الهروب من اليابان جاءت بعد أسابيع من التخطيط من قبل شركاء، ناقلة عن أشخاص قريبين من القضية أنه تم تشكيل فريق لتدبير عملية هروب غصن من مقر إقامته في طوكيو المراقب من قبل المحكمة إلى طائرة خاصة نقلته إلى تركيا ثم واصل رحلته إلى لبنان، وأنهم نفذوا الخطة نهاية الأسبوع الماضي.

فيما وصفت وسائل إعلام لبنانية مسيرة وصول رئيس نيسان السابق إلى بيروت بأنها أشبه بالأفلام البوليسية، موضحة أن العملية نفذها فريق متخصص تزامنا مع وجود زوجته في الولايات المتحدة، ودخلت المجموعة إلى منزله في اليابان تحت غطاء فرقة موسيقية لحفل عشاء بمناسبة العام الجديد، ثم عادت وخرجت بعد انقضاء الوقت المنطقي للحفلة، ولم تعلم حينها السلطات اليابانية أن غصن تمت تخبئته في أحد الصناديق المخصصة لنقل الآلات الموسيقية، في إطار عملية الهروب.