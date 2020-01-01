وجهت شرطة لندن تهمة جنائية لرجل بإتلاف لوحة للفنان العالمي الشهير بابلو بيكاسو، تقدر قيمتها بنحو 26 مليون دولار، أثناء عرضها في معرض «تيت مودرين» في العاصمة البريطانية. ووفقا لتقارير، فقد تم تخريب لوحة «تمثال نصفي لامرأة» للفنان الإسباني بابلو بيكاسو، التي رسمها بألوان زيتية قبل نحو 75 عاما، يوم (السبت)، خلال عرض مفتوح للجمهور.

ومثل الشاب شاكيل ريان ماسي، البالغ من العمر 20 عاما وهو من شمال غربي لندن، أمام محكمة الصلح في كامبرويل غرين يوم (الاثنين)، بتهمة «الأضرار الجنائية»، لكنه قال إنه سينكر التهمة الموجهة إليه. وتخضع اللوحة «تمثال نصفي لامرأة» حاليا لعملية تقييم من قبل خبراء الحفظ وفريق الصيانة التابع لمتحف «تيت موديرن»، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية. وقال متحدث باسم المعرض إن أحد أفراد الجمهور حاول إلحاق الضرر بلوحة، وتم القبض على أحد المشتبه بهم بسرعة.

وقالت شرطة متروبوليتان في بيان: «وجهت المباحث، التي تحقق في حادث الأضرار الإجرامية في تيت مودرن، يوم السبت 28 ديسمبر، الاتهام لرجل». ورفضت السلطات القضائية الإفراج عن ماسي بكفالة، وسيتم حجزه في السجن الاحتياطي حتى موعد جلسة الاستماع التمهيدية في 30 يناير.

وكان بابلو بيكاسو قد رسم لوحة «تمثال نصفي لامرأة» في باريس في العام 1944 أثناء فترة الاحتلال النازي، ويصور العمل شبه التجريبي المصورة الفرنسية وملهمته دورا مار، وهي جالسة على كرسي معدني ترتدي قبعة وملابس خضراء، وتقدر قيمتها بأكثر من 26 مليون دولار.

يشار إلى أن متحف «تيت موديرن» يعد أحد أكثر المعارض الفنية شعبية وجاذبية في بريطانيا، حيث استقبل نحو 6 ملايين زائر في العام 2018، ويقدم عددا من المعارض المجانية، ويضم مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية العالمية لأشهر الفنانين.