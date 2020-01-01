أكد تقرير أن «جيل أليكسا» من الأطفال لا يجيدون التعامل مع الآخرين، لأنهم يعتمدون على إعطاء الأوامر بصوت عال عند التفاعل مع المساعدات الصوتية.وأوضح التقرير من وكالة «Childwise» في المملكة المتحدة، أن هذه الأجهزة الصوتية التي تنفذ الأوامر حتى من دون استخدام عبارات مهذبة من قبيل «أرجوك» أو «شكرا»، لذلك نلاحظ أن الأطفال الذين يتعاملون مع هذه الأدوات يتواصلون بشكل مختلف مع الآخرين مقارنة بأقرانهم.وقال سيمون ليغيت من «Childwise» إن الأطفال الذين يتعاملون مع المساعدات الصوتية يتعلمون طرقا أقل تحضرا للتواصل، ويمكن أن يمتد ذلك إلى تفاعلاتهم مع الآخرين، حيث يتحدثون «بعنف كما يشاؤون، دون التعرض لأي عواقب»، وهذا قد يدفعهم للتعامل بالطريقة ذاتها مع المعلمين أو أولياء الأمور وغيرهم.وبحسب ما نقله موقع «RT» وجد التقرير أن الأطفال الأصغر سنا أكثر ميلا لاستخدام المساعدات الصوتية، حيث أن أقل من نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاما يقولون إنهم استخدموا المساعد الرقمي في المنزل.وتشير الإحصائيات إلى أن 42% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و16 سنة يستخدمون المساعدات الصوتية مثل «سيري» من آبل و«أليكسا» من أمازون، لمساعدتهم في الواجبات المنزلية.كما أشار التقرير إلى أن إدمان الألعاب واستخدام لوحات المفاتيح يساهم في مضاعفة مشاكل العلاقات الاجتماعية، بالإضافة إلى الإصابة بالاكتئاب ومشاكل القلب.