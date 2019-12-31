اعتذرت المغنية المصرية شيرين عبدالوهاب عن اللفظ الذي وصفت به منتقداتها في حفل الرياض، ما دفعهن لشن هجوم عليها عبر هاشتاق «اخرسي_ياشيرين». واعترفت صاحبة «مشاعر»، عبر برنامج Trending، عن استخدامها لفظ «عوانس»، وأبدت أسفها عليه، واصفة ردها بغير الموفق. وبررت قائلة: «أنا فقط شعرت بالحرج من رد الفعل الحاد على نصيحتي للسيدات، من أجل الاهتمام بالرجال». وأكدت مرة أخرى أسفها عن استخدام هذا اللفظ غير المقصود، الذي ربما جرح فئة من الناس غير معنية بالأمر إطلاقا، لتنهي حديثها: «أنا اللي عانس بقول على نفسي نفس الكلمة».