مع بداية 2020، لن يتمكن رواد «واتساب» من استخدامه على جميع الهواتف التي تعمل بنظام «ويندوز»، أو برنامج «ويندوز موبايل» من «مايكروسوفت». ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يأتي القرار بعدما أعلنت شركة «مايكروسوفت» خططا لإيقاف برامجها لإنتاج الهواتف، وحثت العملاء على التحول إلى آيفون أو أندرويد. رغم أن كثيرين من مستخدميها ينتظرون دخول وقف الخدمة في أنواع معينة من الهواتف العاملة بها حيز التنفيذ قريبا. وبذلك تستكمل «واتساب» خطتها التي وضعتها منذ فترة، بعدم إمكان إنشاء حسابات جديدة على التطبيق لأجهزة آيفون العاملة بنظام أقدم من iOS7 وأندرويد الأقدم من 2.3.7، إذ ستتوقف الخدمة عنهما اعتبارا من أول فبراير القادم.