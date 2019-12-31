تبنّت السلطات في مدينة بنغالور في جنوب الهند طريقة غير عادية لمنع المخالفين من خرق قانون المرور بوضع دمى، على هيئة عناصر شرطة مرور، عند التقاطعات الرئيسية على أمل في أن يدفعوا السائقين إلى احترام قوانين السير.

وتعج مدينة بنغالور بحركة مرورية في غاية الازدحام بسبب وجود أكثر من 8 ملايين مركبة تسير على الطرق المزدحمة في المدينة التي يفوق تعداد سكانها أكثر من 13 مليون نسمة، فيما تقول الشرطة إنها لا تملك ما يكفي من العناصر البشرية لإدارة كل التقاطعات.

وأوضح مفوض شرطة المدينة بهاسكار راو قائلاً: «الفكرة ليست تخويف أحد، بل للالتزام بقواعد السير»، مضيفاً: «هناك 44 ألف تقاطع في المدينة، لكن تم وضع إشارات المرور في نحو 450 منها فقط، وفي بقية التقاطعات يدير عناصر الشرطة بأنفسهم حركة المرور»، كما بين أنه سيتم استبدال الدمى بعناصر بشرية من حين لآخر، لإبقاء السائقين ملتزمين بالقانون.

وجاءت ردود الفعل متباينة حول مدى نجاح الشرطي الدمية في مهمته، إذ اعتبر البعض أن الفكرة مبتكرة من الشرطة والبعض الآخر حكم على الفكرة مجملاً بالفشل.