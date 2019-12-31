أطلقت رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي «منصة ارتقاء» الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، التي ستعمل على توحيد جهود المؤسسات الرسمية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني العاملة من أجل تمكين المرأة في البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل، وبما يتناسب مع حاجات وخصوصيات كل مجتمع.

وتمثل منصة «ارتقاء» إطاراً تنظيمياً عالمياً، يجمع تحت مظلته «هيئات تنسيق» إقليمية موزعة على البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، يشرف عليها مسؤولون محليون يتولون مهمة إدارتها والتنسيق بينها، ورفع التقارير للمكتب الرئيسي للمنصة الذي تشرف عليه مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة.

وتتشكل عضوية هيئات التنسيق الإقليمية من صناع القرار ومؤسسات رسمية وخاصة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في إطار تمكين ودعم شراكة المرأة الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب مؤسسات أكاديمية وبحثية، وتعمل كل من هذه المؤسسات في إطارها ومجال تخصصها لتحقيق التكامل في الخطط والبرامج في ما بينها، ولتسريع الوصول إلى الهدف الإستراتيجي للمنصة وهو تحقيق الشراكة الشاملة بين الرجل والمرأة في قطاعات الأعمال بمختلف مستوياتها على قاعدة التكافؤ في الفرص.

ويتشارك أعضاء المنصة، الذين سيتم استقطابهم وتنسيبهم من قبل قادة هيئات التنسيق الإقليمية، المشورة والخبرات والآراء في ما بينهم، لاقتراح وتطوير الإستراتيجيات الإقليمية والعالمية حول تمكين المرأة.

وستعقد المنصة اجتماعاً سنوياً يجمع الأعضاء والشركاء لمناقشة الإنجازات التي تم تحقيقها والتحديات التي تعيق تعزيز الركائز والأهداف الرئيسية للمنصة.

وقالت جواهر بنت محمد القاسمي: «لقد وعد صاحب السمو أن يكون دائماً سنداً وعوناً للمرأة وداعماً لطموحاتها نحو الشراكة في بناء وتطوير الاقتصادات والمجتمعات، وها نحن اليوم نشهد إحدى ترجمات هذا الوعد بإطلاق «منصة ارتقاء» التي تهدف إلى توحيد جهود المؤسسات الدولية وتعزيز كفاءتها في التخطيط والعمل واختصار المسافة بيننا وبين اقتصاد يتسم بالعدالة وتكافؤ الفرص».