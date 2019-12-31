لم تمر ساعات حتى تسببت وجبة عشاء دسمة تحوي لحما في نقل مريض إلى مستشفى شرق جدة، الذي تمكن من إنقاذه من غرغرينا جزئية للطبقة المخاطية الداخلية للمريء، بعد إحداثها شقا طوليا ونزيفا كاد يودي بحياته. وتمكن قسم المناظير والجهاز الهضمي بالمستشفى من إنقاذ المريض الذي لجأ إلى طوارئ المستشفى بعدما داهمته آلام شديدة في منطقة الصدر، علاوة على قيء مستمر. وبعمل أشعة للصدر تبين أن قطع لحم توقفت في منطقتين مختلفتين في المريء واستقرت في الجزء السفلي ما تسبب في حدوث غرغرينا جزئية للطبقة المخاطية الداخلية للمريء، أدت إلى نزيف حاد، فيما تدخل الفريق الطبي لإزالتها، وخضع المريض بعدها للملاحظة لعدة أيام حتى استقرت حالته وغادر المستشفى.