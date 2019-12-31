يستمد جسم الإنسان الطاقة من الدهون والجلوكوز، أي الكربوهيدرات البسيطة التي تحوي سكراً أحادياً، لذا يعبر الشعور بالجوع عن انخفاض مستوى الجلوكوز في دمنا.

ويشكل الشعور بالجوع والغضب في آن واحد ظاهرة درستها جامعة Guelph، ووجدت أنها قد تشير إلى علاقة متينة بين أوقات "المزاج والأكل".





ولم يكن الغرض من الدراسة الأخيرة البحث في ظاهرة الجوع الغضب على الإطلاق، حيث بدأت كجزء من عمل مجموعة من العلماء الكنديين، على محاولة فهم الاكتئاب بشكل أفضل. وحاول العلماء فحص الاكتئاب من عدة زوايا، حيث أراد معد الدراسة الدكتور فرانشيسكو ليري، وفريقه في جامعة Guelph، التأكد من العلاقة بين السكر ونظام المكافأة في الدماغ.

وبحسب ما نقله موقع "RT" أكد الدكتور ليري أن هناك معدلات أعلى للاكتئاب بين الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات التمثيل الغذائي، مثل مرض السكري. لذا، تساءل العلماء عما إذا كان العكس صحيحا، أي وجود علاقة بين التمثيل الغذائي واضطرابات المزاج.