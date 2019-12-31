قالت وكالة الفضاء الروسية الفدرالية «روسكوسموس» إن رواد الفضاء العاملين في المحطة الفضائية الدولية سيحتفلون ببداية العام الجديد 15 مرة.

ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» عن وكالة الفضاء الروسية قولها: «سينفذ رواد الفضاء 15 دورة كاملة في الأول من يناير 2020، وسيحتفلون بتوقيت موسكو بالعام الجديد فوق المحيط الهادئ، وبتوقيت غرينتش فوق سيبيريا في منطقة بحيرة بيكال، وبتوقيت هيوستن فوق المحيط الأطلسي»، في حين أن طاقم المحطة الدولية كان قد احتفل العام الماضي 16 مرة بهذه المناسبة.

ويعمل داخل المحطة الفضائية الدولية حالياً طاقم يضم الروسيين أليكسي أوفشينين وألكساندر سكفورتسوف، ورواد الفضاء نيك هايج وكريستينا كوخ وأندرو مورغان من وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، ولوكا بارميتانو من وكالة الفضاء الأوروبية.