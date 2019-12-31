قررت جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا المصرية منع دخول الطلاب أصحاب قصات الشعر الغريبة، أو من يرتدون سلاسل وبناطيل مقطعة. وحظر رئيسها الدكتور يوسف الغرباوي دخول الطلاب للحرم الجامعي وقاعات المحاضرات بالملابس غير اللائقة كالبناطيل الشبيهة بملابس النوم، علاوة على حرمانهم من الاختبارات النهائية حال ارتكاب الخطأ أكثر من مرة. ويسري القرار اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني بمقر الجامعة وفروعها. وذكر الغرباوي أن القرار يأتي تنفيذا لخطة الجامعة للحفاظ على السلوك الطلابي والأخلاق والقيم ومحاربة العادات الخاطئة والدخيلة على المجتمع المصري، مضيفا أن الموروثات والتقاليد الحميدة في مجتمعاتنا العربية لا تسمح بمثل هذه السلوكيات.