ها نحن نودع عام 2019 بكل ما حمله من أحداث محلية وعالمية متلاحقة، المهم أن السعودية حافظت على استقرارها واستطاعت أن تحسّن جودة حياة مواطنها، رغم المناخ الإقليمي والدولي العاصف، فمن حق السعوديين أن يفخروا بما أنجزته بلادهم على المستويات كافة، ما يبشر بمستقبل واعد.وكأحد القطاعات المهمة والمؤثرة، شهد «الترفيه» تطورات وتحولات عززت حضور السعودية كوجهة سياحية وثقافية وترفيهية، ففتحت أبوابها أمام العالم، وأتاحت فرصة لاكتشاف كنوز تراثها، فيما أبدع إنسانها في كشف مواهبه، ومشاركته بإيجابية في صناعة حاضر وضع بلاده على خارطة السياحة العالمية. وفي خطوة هي الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي، أطلقت هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ 11 موسما سياحيا غطت معظم مناطق المملكة، وفرت لها منصات إلكترونية لتسهّل على المواطن والزائر التعرف على الفعاليات وحجز التذاكر، والاستمتاع بأنشطتها المتعددة ترفيهية وثقافية وفنية.وليس أدل على نجاح مبادرات الهيئة خلال العام الماضي، أكثر من الاستفتاء الذي أجراه أخيرا، آل الشيخ بعد عام على رئاسته للهيئة عبر حسابه في «تويتر»، حول اعتزاله الرئاسة في 1/1/2020، وقد شارك فيه ما يزيد على 1.8 مليون مصوت، طالبه 65% منهم بألا يعتزل، و13% أجابوه «قرار يخصك»، بينما اعتبر 22% منهم الاعتزال في أوج النشاط قرارا حكيما.وبعد مرور عام على رئاسته للهيئة، يحظى آل الشيخ بعدد كبير من المتابعين في وسائل التواصل الاجتماعي، يقارب 13 مليونا، منهم 3.7 مليون متابع في تويتر، و7 ملايين في فيسبوك، ومليونان في إنستغرام.