يعتمد أغلب المسافرين في الآونة الأخيرة على الإنترنت في حجز الفنادق، ما يستوجب اتباع 6 خطوات للتأكد من طبيعة الفندق قبل الحجز، لضمان مكان إقامة مثالي، لاسيما أن العديد من مواقع الحجز لا تعكس صورة حقيقية عن موقع الفندق ومدى جودة الخدمات والغرف، وغيرها من الخدمات. ووفق صحيفة «ميرور» البريطانية، قدم خبراء سفر بريطانيون عددا من النصائح الواجب اتباعها حين يقرر المسافر حجز الفندق عبر الـ«أون لاين».1- اكتشف وسائل الراحة الأساسية2- حدد خريطة موقع الفندق بالضبط3- اعرف آخر مرة حدثت فيها الغرف4- تعرف على آراء النزلاء السابقين5- اقرأ التعليقات السلبية عن الفندق6- تعرّف على نوعية عملاء الفندق