كشف باحثو جامعة سيول الكورية الجنوبية أن تناول كوبي قهوة على الأقل يوميا يقلل تعرضك للإصابة بمرض ألزهايمر. وأجرى الباحثون دراستهم عن تأثير القهوة على أكثر من 4000 بالغ تراوح أعمارهم بين 55 و90 عاماً، إذ ظهرت لدى نحو 17.6% فقط ممن تناولوا كوبين قهوة، رواسب من بروتين «بيتا-اميلويد» في أمخاخهم بمستويات تشير إلى احتمال ضئيل للإصابة بألزهايمر. وارتفع المعدل إلى 27% لدى متناولي معدلات أقل من القهوة. ويقول قائد الدراسة الدكتور كيم جي ووك: «يقلص كوبان من القهوة يوميا على الأقل مخزون بروتين «بيتا إميلويد» في المخ، بنحو 67%». فيما أشارت دراسات سابقة إلى أن مخاطر الإصابة بألزهايمر تتقلص بنحو 65% بين الذين يشربون كميات كبيرة من القهوة، حتى لو وصلت إلى 6 أكواب يوميا.