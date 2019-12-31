بعد تألق الإعلامية السعودية سمر المقرن في برنامج «كلام نواعم» الذي عرض على mbc لـ3 أعوام، تطل المقرن من برنامج «ليالي الصياهد» عبر فقرة «نجوم وسمر» من أرض مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، المقام حاليا في الصياهد الجنوبية للدهناء، ويستمر حتى 18 يناير القادم.واعتبرت المقرن مشاركتها في الفعالية تشريفا لها كإعلامية سعودية تسعى لأن تكون إضافة للمهرجان، وقالت لـ«عكاظ»: «يبث ليالي الصياهد يوميا من أرض المهرجان على الهواء مباشرة، ويستضيف عددا من الضيوف مختلفي التوجهات من فنانين ومشهورين ورجال أعمال ورياضيين وسياسيين ومهتمين بالإبل ومميزين في فقرة نجوم وسمر». أما عن قادمها، فتؤكد أن لديها مجموعة أفكار لبرامج حوارية تلفزيونية ستقدمها قريبا لعدد من القنوات، مسترجعة تجربتها في كلام نواعم باعتبارها تجربة ثرية، كون فريق العمل يهتم بأدق التفاصيل، ما جعلها تظهر بشكل لائق على الشاشة. وشددت المقرن أن المذيعة السعودية مبدعة إذا أعطيت الفرصة الكاملة بدليل نجاح كل من منحت فرصة، رغم أن بعض القنوات تستعين بغير السعوديات. يذكر أن المقرن من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مهتمة بتقديم محتوى قيم لتطبيقات عدة.