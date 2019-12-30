بخمس مناطق ترفيهية وثلاثة معارض جديدة، تتواصل فعاليات مهرجان «نبض حائل» الذي يقام ضمن موسم حائل الأول ويستمر حتى 8 فبراير القادم في منتزه الأمير سعود بن عبدالمحسن «الممشى».

وتضم فعاليات «نبض حائل»، خمس مناطق هي المطاعم، والمقاهي، والأسواق، وألعاب الأطفال، إلى جانب ثلاثة معارض، هي معرض المسرح الرئيسي، ومعرض ورش العمل، ومعرض الفنون والحِرف.

وتضم المنطقة الأولى وهي منطقة المطاعم، عدداً من المطاعم الشهيرة التي تقوم بتحضير وجباتها الطازجة في الهواء الطلق، كما تشتمل منطقة المقاهي على عدد من محلات بيع القهوة، في حين تضم منطقة الأسواق عددا كبيرا من «الأكشاك» التي تقدم معروضتها المتنوعة.

وتشهد منطقة «الألعاب» مجموعة متنوّعة من الألعاب الإلكترونية، كما تضم منطقة الأطفال عددا كبيرا من ألعاب الأطفال الرقمية، مع توفير عدد من المقاعد والجلسات المريحة حولها بحيث يمكن أن تجمع مختلف أفراد العائلة معاً، وتتسم بطابع عائلي يناسب الكبار والصغار، فيما يشهد المسرح عدداً من العروض المتنوعة من عروض بهلوانية وعروض موسيقية متنوعة.

وأشار مدير المركز الإعلامي لموسم حائل صالح العنزي، إلى أن المهرجان يضم الكثير من الفعاليات الممتعة والمختلفة والمتجددة بشكل أسبوعي، تشتمل على «فعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة».

وأضاف: «تحسباً للإقبال المتزايد، خصصت اللجنة المنظمة مساحات شاسعة من مواقف السيارات ليتمكن الزوار من الوصول لمناطق الفعاليات بيسر وسهولة».