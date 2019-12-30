قضت محكمة صينية بالسجن 3 سنوات (الإثنين) على الباحث الصيني هه جيانكوي الذي أثار موجة استنكار عالمية العام الماضي، بعد تعديله جينات طفلتين توأم قبل ولادتهما. وأعلن جيانكوي في نوفمبر 2018 توصله إلى ولادة طفلتين توأم مع تعديل جيناتهما لجعلهما قادرتين على مقاومة فيروس الإيدز، الذي يحمله والداهما. وأمرت الحكومة الصينية، التي اتهمت يومها بالتساهل، بتعليق أبحاث العالم وفتح تحقيق في القضية. بينما قضت محكمة شيجين، حيث أجرى العالم أعماله، بسجنه إثر إدانته بالتلاعب بالجينات بطرق غير قانونية. ووفق ما أكدته وكالة أنباء الصين الرسمية، ولد 3 أطفال معدلين جينيا جراء هذه الأبحاث، فيما أكدت السلطات في يناير 2019 أن امرأة ثانية كانت حاملاً بطفل عدلت جيناته، إضافة إلى التوأم، لكن لم يتم تأكيد ولادته سليماً.