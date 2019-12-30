تتمتع الإبل منذ قديم الزمان بمكانة خاصة عند أهل البادية، بخلاف كونها مصدرهم الرئيسي في التنقل والتغذية، لهذا باتت محور الاهتمام الأول لامتلاكها.

وكانت جيوش الحرب تقدم جملاً جميلاً عليه هودج وبداخله فتاة حسناء كالعروس في ليلة زفافها، وذلك لإثارة حماس الجنود بالجيش حتى يتمكنوا من الانتصار وكسب الغنائم، وعندما تعود القبيلة منتصرة تصاحبها زفة يتوسطها ذات الهودج وسط مواكب فرح كبيرة.

تحول هذا الموروث إلى قالب أجمل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يقام حالياً في الصياهد، حيث تشاهد المنقيات تتوجه إلى ميدان العرض في موكب مهيب يتقدمها جيب دفع رباعي فاخر ومثله العشرات على اليمين واليسار والخلف تزف المنقية.

ويهدف المتسابق بهذا الموكب إلى بث روح الحماس ووضع مزيد من الفخامة على دخوله للمسابقة، فيكتمل الجمال جمالاً في صورة رائعة تعزز من حظوظه في الفوز بأحد الألقاب والصعود لمنصات التتويج، والتشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

ويحرص بعض ملاك الإبل على تميز الفردية التي تمتلك الجمال في الشكل والطبع بوضع جرس على رقبتها أو وركها، وهي الأماكن التي تحدث حركة أثناء سير الفردية وتجعل الجرس يقرع باستمرار لمعرفة تواجدها في القطيع.

والجمال في الشكل معروف بالتفاصيل في مزاين الإبل، أما جمال الطبع فيتمثل في حسن وسرعة استجابتها لنداء مالكها أو راعيها، ووجودها الدائم بالقرب منه، وملازمة رحول الإبل أثناء المسير.

ويعتبر وضع الجرس على الفرديات المميزة عادة قديمة بين القبائل للتفاخر والتباهي بوجود فرديات مميزة في القطيع، وتحظى الفردية التي يوضع عليها الجرس باهتمام حتى من باقي القطيع، فصوت الجرس يجعلها محل اهتمام وترقب بقية الفرديات.

وحصلت منقية مجعد فهد محمد الدوسري على المركز الأول في فئة جمل 30 شلفا ولي العهد، فيما خطفت منقية هادي عبدالله عبدالهادي الدوسري المركز الأول لفئة 50 سيف الملك.

وشهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يقام في الصياهد (120 كيلومترا شرقي الرياض)، اليوم (الاثنين)، انطلاقة مسابقات «الجمل»، حيث استعرضت 20 منقية لون الشقح أمام لجان التحكيم، منها 8 منقيات في فئة جمل «30 شلفا ولي العهد» و12 في فئة «50 سيف الملك».

وجاءت انطلاقة مسابقات «جمل» الشقح وسط حضور جماهيري كبير أشعل المدرجات بالأهازيج والتشجيع.

وفي ما يلي أسماء الملاك الفائزين في لون الشقح بفئتيه:

أسماء الفائزين فئة شلفا ولي العهد:

1- مجعد فهد محمد الدوسري.

2- محمد نايف وليد بن شويه.

3- جدعان مسلم جدعان بن شويه.

4- سيف عبدالله سيف الشلوي.

5- فيصل غزاي العتيبي.

6- ثقل هادي مسفر جحيش الدوسري.

7- محمد محماس القريشي السبيعي.

8- الكويتي فهيد ذيب فهيد الدوسري.

أسماء الفائزين في فئة سيف الملك:

1- هادي عبدالله عبدالهادي الدوسري.

2- موسى عبدالعزيز عبدالله الموسى.

3- سيف عبدالله سيف الشلوي.

4- فايع ناصر محمد المحياني.

5- الكويتي مبارك محمد ناصر الشهري.

6- سعد محمد فلاح الدهيمان السبيعي.

7- بجاد نجر عبدالله العصيمي.

8- حامد بشير ملاعب العنزي.

9- حشيفان مناحي محمد البقمي.

10- غازي عامر عايض العتيبي.