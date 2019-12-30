حذرت دراسة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا الأمريكية، من أن كريمات تفتيح البشرة مجهولة المصدر، يمكن أن تحتوي على عناصر سامة، قد تتسبب في تلف الأعصاب.

ونشرت الدراسة في التقرير الأسبوعي الذي تصدره المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، واعتمد فريق الباحثين في تحذيرهم دراسة حالة سيدة أمريكية تعرضت لتسمم بالزئبق، نتيجة استخدام كريم تفتيح للبشرة يحتوي على الزئبق العضوي، وهي أول حالة تسمم بالزئبق العضوي يتم رصدها في الولايات المتحدة منذ نحو 50 عاماً.

ووفقا لما نقله موقع «RT» قال الدكتور بول بلان، أحد كبار مؤلفي الدراسة، إن معظم كريمات تفتيح البشرة الضارة ملوثة عمداً بالزئبق غير العضوي، لكن في هذه الحالة، استخدمت المريضة منتجاً لتفتيح البشرة يحتوي على زئبق عضوي، وهو أكثر سمية. وأضاف أن الزئبق العضوي يمكن أن يتسبب في «أضرار جسيمة» للجهاز العصبي المركزي الذي قد يتفاقم بعد انتهاء الاستخدام.

وعن كيفية الوقاية من التسمم بالزئبق، قال الدكتور كريج سمولين، المؤلف المشارك في الدراسة: يمكن للمستهلكين اتخاذ عدة خطوات لحماية أنفسهم، منها عند شراء كريمات البشرة، يجب التأكد من أن المنتج حاصل على المواصفات الخاصة ويكون من شركات معروفة وخال من الزئبق العضوي.

ونصح سمولين بشراء الكريمات من متاجر معروفة وتجنب شراء الكريمات المصنوعة يدوياً أو دون علامات تجارية معروفة، ويجب أن تكون مكونات الكريمات مدرجة على العبوة لضمان خلوها من العناصر السامة.