أكدت الدراسات أن الأشخاص الذين يمارسون تمارين رياضية لمدة ساعتين ونصف الساعة في الأسبوع، لديهم احتمالات أقل للإصابة بالسرطان.

ويمكن أن يقتصر الأمر على المشي اليومي مدة لا تزيد على 20 دقيقة، أو ركوب الدراجة، حيث تبين أن التمرين البسيط هذا يحد من خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 18%، أو ما يقرب الخمس، لدى كلا الجنسين. وترتفع النسبة إلى 27% لما يعادل 5 ساعات في الأسبوع من التمارين المعتدلة، فيما انخفض خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء، بنسبة 6% لدى ممارسة التمرين المعتدل لمدة ساعتين ونصف الساعة، أو 10% لمدة 5 ساعات.

وبحسب ما نقله موقع «RT»، تشير نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة علم الأورام الإكلينيكية (Clinical Oncology)، إلى أن التمرينات تقلل جزئيا من خطر الإصابة بالسرطان، لأنها تساعد على إنقاص الوزن، ولكن الأشخاص النشطين، حتى عندما لا يفقدون الوزن، يمكنهم الحصول على الحماية ضد بعض أنواع السرطان.

وقال الدكتور ألبا باتيل، المعد المشارك في الدراسة من جمعية السرطان الأمريكية: «الشيء المثير في هذه النتائج هو أنها تثبت أهمية النشاط المعتدل الكثافة المعتاد، مثل المشي السريع، حيث قد يوفر فائدة هائلة لدرء خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان».

كما أظهرت الدراسة أن احتمال الإصابة بليمفوما اللاهودجكين انخفض بنسبة تصل إلى 18%.

وتوصي هيئة الصحة الوطنية البريطانية الأشخاص بممارسة ما لا يقل عن ساعتين ونصف الساعة من النشاط البدني المعتدل في الأسبوع، أو 75 دقيقة على الأقل من التمرينات القوية.