أنفق زوجان بريطانيان جميع مدخراتهما المالية التي جمعاها طوال سنوات، ليس لشراء منزل لهما، أو التمتع بها، بل سخراها لعلاج «كلبة» لديهما بزراعة الخلايا الجذعية عقب إصابتها بالسرطان.

ووفقا لموقع «إسكبريس» البريطاني، أنفق الزوجان 39 ألف جنيه إسترليني لعلاج كلبتهما «ميلي»، هي مجموع أموالهما التي وفروها لشراء منزل في سان فرانسيسكو، بعد انتقالهما من لندن العام الماضي.

إذ قالت الزوجة سيرينا (وهي طبيبة بيطرية) «ميلي تعني كل شيء لنا. نبيع كل ما لدينا لعلاجها ولكي تكون سعيدة».

وكانت الكلبة «ميلي» قد بدأت تظهر عليها غدد منتفخة، وتم تشخيص الحالة بإصابتها بسرطان الغدد اللمفاوية، وبدأت الخضوع للعلاج الكيميائي، لكن كان من المتوقع أن تعيش لمدة تراوح بين أربعة وستة أشهر فقط.

وإزاء ذلك، تواصل الزوجان مع مستشفى ولاية كارولينا الشمالية البيطري (وهو المكان الوحيد في العالم الذي يقدم عمليات زرع خلايا جذعية للكلاب)، واستطاعت سيرينا وزوجها أندرو تحمل تكلفة إجراءات العلاج البالغة 39 ألف جنيه إسترليني، ورغم ذلك إلا أنهما كانا في حاجة إلى متبرع للكلبة، فاتصلا بشخص يدعى «ألكوك» (52 عاما) في داروين، لانكشاير، مالك الكلبة «كوكو» والدة «ميلي».

وبعد العثور على «كوكو»، البالغة من العمر ثماني سنوات، تم نقلها إلى أمريكا، واستخراج خلاياها وزرعها في ابنتها «ميلي»، ما يجعل «كوكو» أول كلبة مانحة للخلايا الجذعية في بريطانيا.

وقالت سيرينا: «لقد كان الأمر شاقاً جداً واستنزفنا عاطفياً. يتعين إجراء فحوصات منتظمة الآن للتأكد من التعافي من السرطان».