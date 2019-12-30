أظهرت دراسة حديثة أن السجائر الإلكترونية قد تسبب التهاب الشعب الهوائية وانتفاخ الرئة، مثل سجائر التبغ العادية.

ويؤدي بخار السجائر الإلكترونية المحتوية على النيكوتين، إلى جعل البكتيريا الموجودة في الرئتين أكثر ضررا، على غرار دخان السجائر.

وحذر باحثو جامعة «كوينز» (بلفاست) في إيرلندا، من أن مستخدمي الأجهزة هذه ربما يكونون أكثر عرضة للخطر، لأنهم يستنشقون الدخان بطريقة أعمق وأطول من المدخنين التقليديين.

وطور الباحثون ثلاث عينات مختلفة من بكتيريا الرئة الشائعة، في المختبر، وعرضت إما لدخان السجائر أو بخار السجائر الإلكترونية أو لا شيء على الإطلاق.

وتبين أن الأغشية الحيوية الضارة بدأت تنمو في البكتيريا المعرضة للمواد الكيميائية، ويقول الباحثون إن الأغشية هذه تزيد من فرص حدوث إصابات مستمرة.

وبحسب ما نقله موقع«RT» فإن فريق البحث أكد أن التغييرات في البكتيريا المعرضة لبخار السجائر الإلكترونية كانت متشابهة، وفي بعض الحالات أشد من تلك الموجودة في البكتيريا المعرضة لدخان السجائر.

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن آثار السجائر الإلكترونية بالنسبة لمسببات الأمراض الشائعة في الرئة، قد تكون مشابهة لآثار التدخين العادي.