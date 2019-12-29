ارتفعت حصيلة ضحايا حادث طريق دمياط - بورسعيد إلى 23 قتيلاً، بعد وفاة سائق الأتوبيس، و12 فتاة وسيدة دمياطية، و10 من أبناء محافظة بورسعيد.

واتشحت محافظة دمياط بالسواد حزناً على ضحايا الحادث الذي أودى بحياة فتيات في عمر الزهور خرجن بحثاً عن لقمة العيش، وسيدات خرجن لمساعدة أزواجهن.

وشهد طريق بورسعيد ـ دمياط حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة «مينى باص» تحمل عمال أحد مصانع الملابس الجاهزة في منطقة الاستثمار.

وأسفر الحادث عن مصرع 22 شخصاً وإصابة 7 آخرين من أبناء محافظة دمياط، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لإخلاء المصابين.

وتم التحفظ على حالات الوفاة في مشارح المستشفيات لحين التعرف على هوياتهم، وبدأ الفريق الطبى المكون من الجراحة والعظام والعناية المركزة، بمشاركة فريق التمريض، فحص الحالات وتقديم الخدمة الطبية الأولية اللازمة.