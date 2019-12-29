على غرار ما فعله نجوم كرة قدم في أوقات سابقة، وثق مهاجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة لحظات تناول فيها شرائح اللحم المطعمة بالذهب من يد الشيف التركي الشهير نصرت غوكتشه.

ونشر بنزيمة هداف الدوري الإسباني لقطات فيديو له في مطعم الشيف نصرت، الشهير برشة الملح في إمارة دبي، وهو يستمتع باللحم باهظ الثمن.

وحرص صاحب الـ32 عاماً على تقطيع اللحم المطلي بالذهب القابل للأكل بنفسه، ثم رش عليه حبيبات الملح الخشن على طريقة الشيف التركي، قبل أن يعانقه بمرح.

وكان نجوم كبار في عالم اللعبة قد التقطوا صوراً متشابهة في المطعم ذاته، من بينهم ليونيل ميسي، وفرانك ريبيري، وبول بوغبا.

ويقضي بنزيمة إجازته الشتوية في مدينة دبي بعيدا عن الملاعب، مستغلاً توقف منافسات الدوري الإسباني خلال فترة الأعياد.